"رأساهما مفصولان".. العثور على جثتي متعاون مع الحرس الإيراني وابن أخته في سوريا

شفق نيوز/ أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان، يوم الأحد، عن العثور على جثة قائد "ميليشيا الفوج 47 في الحرس الثوري الإيراني" مع ابن أخته في ريف دير الزور.

وقال المرصد في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إنه "عُثر على جثة المدعو (أبو عيسى المشهداني) وهو قائد ميليشيا الفوج 47 في الحرس الثوري الإيراني (قبل سقوط النظام)، برفقة جثة ابن أخته، مفصول رأسيهما عن الجسد، في مدينة البوكمال بريف دير الزور الشرقي، بعد اختفائهما يوم أمس، حيث وجدت سيارة المشهداني مركونة في منطقة (الحزام الأخضر) بدير الزور".

وأضاف البيان، أن "هذه الحادثة تزامنت مع تسوية كان قد أجراها المشهداني مؤخراً لاستعادة قطيع أغنام كان قد صادرته قوات الأمن العام".

وتابع، أنه "ووفقاً للمعلومات فإن القتيل كان في وقت سابق أحد عناصر النظام السابق، واشتهر بممارسات إجرامية، من بينها تورطه في سرقة منزل أحد شيوخ مدينة البو كمال، بالإضافة إلى تجارة وترويج المواد المخدرة".

وأشار المرصد السوري إلى أن "في يوم أمس، لقي متهم بتجارة الأسلحة مصرعه خلال عملية مداهمة نفذتها قوى الأمن الداخلي التابعة لإدارة العمليات العسكرية في مدينة الميادين، شرقي دير الزور".

وأوضح، أنه "ووفقاً للمصادر، اندلعت اشتباكات عنيفة بين المطلوب والقوى الأمنية أثناء تنفيذ المداهمة، حيث تبادل الطرفان إطلاق النار، ما أسفر عن مقتله على الفور".