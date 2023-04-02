رُحلت من تركيا.. "النصرة" تحكم بالإعدام على شابة سورية لاستخدامها "تيك توك"

شفق نيوز/ أصدرت ما تعرف باسم "المحكمة الشرعية" التابعة لتنظيم "جبهة النصرة" في إدلب شمالي سوريا، قراراً بإعدام فتاة عشرينية بسبب ظهورها على تطبيق "تيك توك"، في حين لم يتسنى حتى الآن التأكد من تنفيذ الإعدام بحقّها.

وكانت "هيئة تحرير الشام"، الواجهة الحالية لتنظيم "جبهة النصرة"، قد اعتقلت الفتاة في وقت سابق فور وصولها إلى الأراضي السورية، بعد ترحيلها من تركيا.

وقالت مصادر محلية في إدلب، لوكالة "سبوتنيك" الروسية، إن الفتاة التي تطلق على نفسها اسم "العنود"، كانت مقيمة في تركيا وتظهر في فيديوهات طبيعية على تطبيق "تيك توك"، وقد تم ترحيلها من تركيا منذ عدة أشهر بسبب عدم تجديد إقامتها من قبل السلطات التركية، وتم إجبار الفتاة على العودة إلى مناطق سيطرة "النصرة" في إدلب، عبر معبر (باب الهوى) في ريف المحافظة الشمالي.

وتابعت المصادر أن الفتاة "العنود" استمرت بالظهور على تطبيق "تيك توك" بعد إعادتها إلى مناطق سيطرة "النصرة"، وذلك بهدف الحصول على مكاسب مالية دون أن تظهر بأي من المظاهر المخلة بالآداب، ورغم ذلك قام ما يعرف باسم "المكتب الأمني" التابع لجبهة لنصرة باقتحام منزلها واعتقالها واقتيادها إلى أحد سجون التنظيم.

وأضافت المصادر: "بعد أسابيع قليلة من اعتقال "العنود"، أصدرت ما تسمى (المحكمة الشرعية) التابعة للنصرة، قرارا يقضي بإعدام العنود بسبب ظهورها على تطبيق "تيك توك"، في حين لم يتسنى حتى الآن، التأكد مما إذا قام التنظيم بتنفيذ الحكم".

وختمت المصادر بالتأكيد أنه وفقا للنظم القانونية التشريعية التي يعتمدها التنظيم في مناطق سيطرته، فإن الإعدام يتم بطريقة "الرجم حتى الموت".