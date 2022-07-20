رئة أوروبا تختنق بالدخان.. تغير المناخ يفرض صيفاً ساخناً في كل مكان

شفق نيوز / تشهد دول أوروبية عدة بينها بريطانيا وفرنسا وإيطاليا وإسبانيا والبرتغال، حرائق هائلة منذ بدء فصل الصيف الحالي فيها، وذلك نظراً للتغير المناخي الواضح الذي باتت تعاني القارة العجوز، والذي تسبب بفصل صيف ساخن في الجزء الغربي والجنوبي منها.

طوارئ في بريطانيا

بريطانيا، التي سجلت أعلى درجة حرارة على الإطلاق، في تاريخها، تجاوزت 40 درجة مئوية في بعض مناطقها، ذاقت الويلات من الحرائق الهائلة خلال الفترة الراهنة.

وأعلنت بريطانيا، حالة "طوارئ وطنية" بسبب ارتفاع درجات الحرارة بشكل لم يسبق له مثيل.

وقال وزير النقل غرانت شابس إن الأمر سيستغرق عدة سنوات قبل أن تتمكن بريطانيا من تحديث بنيتها التحتية بالكامل للتعامل مع درجات الحرارة المرتفعة، بعد أن ظهرت علامات الأضرار على مدرجين على الأقل والتواء بعض قضبان القطارات.

واندلعت العشرات من الحرائق في مناطق مختلفة من إنجلترا وويلز، جراء درجات الحرارة القياسية أمس الثلاثاء، فيما تفيد تقارير حول الطقس أن درجات الحرارة قد تنخفض بصورة طفيفة اليوم.

وبحسب شبكة "سكاي نيوز" البريطانية، فإن المئات من عناصر الإطفاء تحركوا من أجل السيطرة على عشرة حرائق على الأقل حول لندن.

في كل مكان

أما فرنسا، فيكافح رجال الإطفاء لاحتواء حرائق غابات هائلة في جنوب غربي البلاد، وسط تقارير عن احتمال تسجيل درجات حرارة قياسية في جنوب وغرب ألمانيا وبلجيكا أيضا مع توجه الموجة الحارة، التي يعزوها العلماء إلى تغير المناخ.

وشهدت منطقة جيروند، في جنوب غربي فرنسا والتي تنتشر فيها زراعة العنب، أكبر حرائق غابات منذ أكثر من 30 عاما، وقالت السلطات إن رجلا اعتُقل للاشتباه في أنه أشعل حريقا عمدا.

وتنتشر الحرائق على مساحة 19300 هكتار في المناطق الريفية المحيطة ببوردو منذ 12 يوليو مما أجبر 34 ألف نسمة على إخلاء منازلهم.

ويكافح الحرائق هناك، أكثر من 2000 رجل إطفاء مدعومين بثماني طائرات قاذفة للماء.

وفي إسبانيا، تسببت موجة حارة استمرت أكثر من أسبوع، في أكثر من 510 حالات وفاة مرتبطة بالحرارة، حسب تقديرات معهد كارلوس الثالث الصحي.

واحترق أكثر من 173 ألف فدان في إسبانيا حتى الاثنين هذا العام، وهو أسوأ عام خلال 10 سنوات بحسب البيانات الرسمية.

أما البرتغال، فانخفضت درجات الحرارة في مطلع الأسبوع لكن المعهد البرتغالي للأرصاد الجوية يقول إن خطر حرائق الغابات ما زال مرتفعا للغاية في معظم أنحاء البلاد.

وقالت السلطات إن أكثر من ألف من رجال الإطفاء، تدعمهم 285 مركبة و14 طائرة، يكافحون 9 حرائق غابات مستمرة لا سيما في المناطق الشمالية من البلاد.

وكذلك الحال في إيطاليا التي شهدت حرائق أصغر في الأيام الأخيرة يتوقع خبراء الأرصاد أن تتجاوز درجات الحرارة 40 درجة مئوية في مناطق عدة خلال الأيام المقبلة، الأمر الذي ينذر بمزيد من الحرائق.

في السياق، تعاني سويسرا من آثار الموجة الحارة، إذ أعلنت شركة أكسبو، التي تدير محطة بيزناو النووية يوم الاثنين الماضي، إنها اضطرت إلى خفض الإنتاج حتى لا تتسبب في ارتفاع درجة حرارة نهر آر الذي تستمد منه مياه التبريد.