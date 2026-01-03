رويترز: أول تأكيد أميركي لقصف فنزويلا

شفق نيوز- واشنطن

أفادت وكالة رويترز، يوم السبت، نقلا عن مسؤول أميركي، تأكيده بأن الولايات المتحدة الأميركية شنت ضربات داخل فنزويلا.

في حين أكد موقع سي بي إس نيوز، عن مسؤولين أميركيين، أن الرئيس دونالد ترمب، أعطى الضوء الأخضر للجيش لتنفيذ ضربات بفنزويلا قبل أيام من بدء العملية.

يأتي ذلك، بعدما أفادت تقارير في وقت سابق من اليوم، بسماع دوي انفجارات شديدة قرب قاعدة الجنراليسيمو فرانسيسكو دي ميراندا الجوية جنوب العاصمة الفنزويلية كاراكاس، تزامناً مع تصاعد أعمدة من الدخان في محيط الموقع.

وذكر شهود عيان، بحسب رويترز، أنهم "شاهدوا مروحيات عسكرية أميركية تحلق على علو منخفض قرب موقع الانفجارات"، فيما تداولت وسائل إعلام غربية معلومات عن "رصد مروحيات من طراز CH-47 شينوك في الأجواء القريبة من القاعدة".

من جانبه أعلن وزير الخارجية الفنزويلي إيفان جيل بينتو، اليوم السبت، عن إعلان حالة الطوارئ، عقب الهجمات التي تعرضت لها البلاد صباح اليوم، والانتقال إلى القتال المسلح، متهماً أميركا بالوقوف وراء تلك الهجمات.

وقال بينتو، في بيان إن "الهجمات تعد انتهاكا صارخا لمواثيق الأمم المتحدة وتهدد السلام والاستقرار الدوليين، ونرفض العدوان على بلادنا"، مبيناً أن "أي محاولة لتغيير النظام الحاكم في بلادنا ستفشل كما فشلت كل المحاولات السابقة".