رويترز: نصر الله ما يزال على قيد الحياة

شفق نيوز/ أفادت وكالة "رويترز" نقلا عن مصدر مقرب من حزب الله اللبناني، مساء الجمعة، بأن أمين عام الحزب "حسن نصر الله" ما يزال على قيد الحياة، وذلك بعد أنباء عن مقتله في آحدث ضربة إسرائيلية استهدفت الضاحية الجنوبية لبيروت.

هذا وذكر موقع أكسيوس الإخباري الأمريكي، نقلا عن مصدر إسرائيلي، أن "أمين عام حزب الله اللبناني حسن نصر الله، كان هدفا لأحدث ضربة إسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت، وأن الجيش الإسرائيلي يتحقق مما إذا كان قد أصيب أم لا".

وكانت وكالة الأنباء اللبنانية، قد أعلنت بوقت سابق من اليوم، عن تعرض منطقة حارة حريك في الضاحية الجنوبية، لسلسلة غارت إسرائيلية، ما أدى إلى إنهيار عدد من المباني، مؤكدة أن سيارات الإسعاف هرعت إلى مكان القصف.