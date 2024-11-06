"رويترز": قوات كورية شمالية بدأت "فعلياً" بمشاركة روسيا ضد أوكرانيا

شفق نيوز/ كشفت وكالة "رويترز"، يوم الأربعاء، عن بدء قوة عسكرية من كوريا الشمالية بالمشاركة "الفعلية" في الحرب إلى جانب الجيش الروسي ضد أوكرانيا.

ونقلت الوكالة عن مسؤولين أميركيين قولهما إن قوات كورية شمالية شاركت في أعمال قتالية في منطقة كورسك الروسية في الأيام القليلة الماضية للمرة الأولى.

ووفقاً لأحد هذين المسؤولين فإن الكوريين الشماليين شاركوا في القتال في 4 تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري.

ولم يذكر المسؤولان ما إذا كانت هناك أي خسائر بشرية في صفوف القوات الكورية الشمالية ولم يقدما مزيداً من التفاصيل بشأن القتال.

ويوم أمس الثلاثاء، قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن المعارك الأولى بين الجيش الأوكراني وقوات كوريا الشمالية "تفتح صفحة جديدة من عدم الاستقرار في العالم"، بعد أن قال وزير الدفاع رستم أوميروف إن "اشتباكاً صغيراً" حدث.

وأكد أوميروف في مقابلة مع التلفزيون الكوري الجنوبي أن الاشتباك الأول حدث مع قوات كوريا الشمالية، وهو تصعيد واضح في الصراع الذي بدأ عندما هاجمت روسيا أوكرانيا في العام 2022.

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، قالت وزارة الدفاع الأميركية "البنتاغون" إن هناك ما لا يقل عن 10 آلاف جندي كوري شمالي في كورسك، مضيفة أن ما بين 11 ألفاً و12 ألف جندي موجودون في روسيا.

وسبق لكوريا الشمالية أن نفت التقارير الغربية حول إرسالها قوات للقتال إلى جانب روسيا ضد أوكرانيا.