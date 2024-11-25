رويترز: إسرائيل ولبنان وافقا على شروط التسوية

شفق نيوز/ أفادت وكالة رويترز، ووسائل إعلام أمريكية وعربية، يوم الاثنين، بأن إسرائيل ولبنان وفقا على اتفاق تسوية يقضي بوقف إطلاق النار بين الجانبين.

ونقلت وسائل إعلامية، عن مصادر مطلعة على الاتفاق، قولها إن "إسرائيل وافقت على تشكيل لجنة خماسية برئاسة واشنطن للإشراف على تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في لبنان".

وأضافت المصادر، أن "اللجنة الخماسية ستشرف على تنفيذ الاتفاق في لبنان خلال ستين يوما، مضيفة أن "اللجنة الخماسية تضم الولايات المتحدة وفرنسا ولبنان وإسرائيل وقوات اليونيفيل".

وأشارت إلى أن "الاتفاق ينص على انسحاب إسرائيلي تدريجي خلال 60 يوما لضمان انتشار الجيش اللبناني".