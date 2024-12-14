رويترز: روسيا بدأت بسحب قواتها من سوريا

شفق نيوز/ أفادت وكالة "رويترز"، يوم السبت، بأن روسيا بدأت بسحب قواتها من خطوط المواجهة في شمال البلاد ومن مواقع في جبال الساحل، لكنها لفتت إلى أن موسكو لن تغادر قاعدتيها الرئيسيتين، بعد سقوط الرئيس بشار الأسد.

ونقلت رويترز عن أربعة مسؤولين سوريين قولهم إن "طائرة شحن روسية غادرت قاعدة حميميم الجوية الروسية في مدينة اللاذقية السورية الساحلية، متجهة إلى ليبيا، موضحين أن من المتوقع إقلاع المزيد من الطائرات الروسية من القاعدة في الأيام المقبلة.

يأتي ذلك بعدما أظهرت صور أقمار اصطناعية نشرتها شركة "ماكسار" بعد إطاحة قوات المعارضة السورية بنظام بشار الأسد مطلع الأسبوع الجاري، أن روسيا تجمع فيما يبدو عتادا عسكريا في قاعدتها الجوية بسوريا.

ولم ترد وزارة الدفاع الروسية على طلب من وكالة رويترز للتعليق.