رويترز: حماس تريد ضمانات مكتوبة من أمريكا لوقف دائم لإطلاق النار

شفق نيوز/ أفاد مصدران أمنيان مصريان، يوم الأربعاء، بأن حركة حماس تريد ضمانات مكتوبة من الولايات المتحدة لوقف دائم لإطلاق النار وانسحاب القوات الإسرائيلية من قطاع غزة، من أجل الموافقة على اقتراح هدنة تدعمه الولايات المتحدة.

وقال وسطاء قطريون ومصريون وفقا لوكالة "رويترز"، إن "حماس ردت أمس الثلاثاء على خطة من ثلاث مراحل لوقف إطلاق النار تهدف لإنهاء الحرب المستمرة منذ ثمانية أشهر بين إسرائيل والحركة الفلسطينية"، دون تقديم تفاصيل.

من جانبه قال مسؤول في حركة حماس الفلسطينية، اليوم الأربعاء، إن الفجوات ليست كبيرة والكرة باتت في ملعب إسرائيل الآن، وذلك عقب تقديم الحركة ردها على مقترح التهدئة الأخير في غزة.

وأضاف المسؤول: "رد الحركة أكد مجددًا موقف حماس بأن وقف إطلاق النار يجب أن يؤدي إلى وقف دائم للأعمال القتالية في غزة"، وفق "رويترز".

ويجب أن يفضي وقف إطلاق النار، بحسب المسؤول، إلى انسحاب القوات الإسرائيلية وإعادة إعمار القطاع الفلسطيني وإطلاق سراح السجناء الفلسطينيين في إسرائيل".