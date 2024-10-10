رويترز: القيادي بحزب الله وفيق صفا نجا من محاولة الاغتيال

شفق نيوز/ أفادت وكالة رويترز بأن محاولة اغتيال قيادي في حزب الله بالعاصمة اللبنانية بيروت كانت فاشلة.

ونقلت رويترز عن 3 مصادر أمنية أن القيادي في حزب الله وفيق صفا نجا من محاولة اغتيال إسرائيلية في بيروت.

وفي السياق؛ أعلنت وزارة الصحة اللبنانية أن عدد ضحايا الغارات الإسرائيلية على بيروت ارتفع إلى 18 قتيلاً و92 جريحاً.

وشن الجيش الإسرائيلي 3 غارات في قلب بيروت، الأولى في النويري والثانية في مجمع خاتم الأنبياء البسطة الفوقا والثالثة في محيط بشارة الخوري.

واستهدفت الغارة الأولى الطابق الثالث من مبنى مؤلف من 8 طوابق، بينما استهدفت الغارة الثانية مبنى مؤلفاً من 4 طوابق ودمرته بشكل كامل، ولم ترد تفاصيل عن الغارة الثالثة.

وذكرت القناة 12 العبرية أن الهدف من الغارة على النويري، هو القيادي في ميليشيا "حزب الله" وفيق صفا.

وترددت أسماء عدد من الشخصيات على أنها كانت مستهدفة بالغارات، كان بينهم الأمين العام لحزب البعث العربي الاشتراكي في لبنان، علي حجازي، إلا أن وسائل إعلام لبنانية نفت صحة أن يكون حجازي قد قتل في الغارات.

وتزامنت غارات بيروت مع أوامر إخلاء إسرائيلية جديدة لمبنى في حارة حريك في الضاحية الجنوبية، دون أن يتم الإعلان إن كان ذلك في إطار عملية اغتيال كذلك.