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"رويترز": استمرار احتجاجات المياه في إيران وهتافات ضد خامنئي

Category: عربي ودولي

Date: 2021-07-22T05:31:25+0000
"رويترز": استمرار احتجاجات المياه في إيران وهتافات ضد خامنئي

شفق نيوز/ استمرت الاحتجاجات على نقص المياه في جنوب غربي إيران لليلة السادسة وسط تصاعد أعمال العنف، فيما ردد المحتجون في العاصمة طهران شعارات مناهضة للحكومة والمرشد الأعلى علي خامنئي.

وراجت على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو أظهرت استخدام قوات الأمن للغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين، فيما قالت وكالة "فارس" الإيرانية شبه الرسمية للأنباء إن "مثيري شغب" قتلوا بالرصاص شرطيا وأصابوا آخر في مدينة ماهشهر الساحلية في إقليم خوزستان.

وفي بلدة إيذج، أظهر مقطع فيديو محتجين يهتفون "رضا شاه بارك روحك" في إشارة إلى الملك المؤسس لحكم سلالة بهلوي التي أطاحت بها الثورة الإسلامية عام 1979.

ونظمت مظاهرات تضامنية مع محتجي خوزستان في مدن إيرانية أخرى، حيث أظهرت مقاطع فيديو نشرت مساء الثلاثاء وفجر الأربعاء، نساء يهتفن "تسقط الجمهورية الإسلامية" في محطة مترو بطهران.

وخلال الليل، عبر البعض في العاصمة عن غضبهم بهتافات ضد المرشد الأعلى آية الله علي خامنئي.

وأشارت وكالة "رويترز" إلى أنه لم يتسن لها التحقق من صحة مقاطع الفيديو بشكل مستقل.

وأثناء الاحتجاجات على نقص المياه في خوزستان، قتل شابان على الأقل بالرصاص.

وألقى مسؤول إيراني باللوم على المتظاهرين المسلحين، لكن نشطاء قالوا على وسائل التواصل الاجتماعي إنهما قتلا على أيدي قوات الأمن.

وتواجه إيران أسوأ موجة جفاف منذ 50 عاما وأثرت أزمة المياه على الأسر والزراعة وتربية الماشية وأدت إلى انقطاع التيار الكهربائي.

وقال نشطاء حقوق الإنسان معارضون إن ما لا يقل عن 31 احتجاجا نظم في أنحاء إيران يومي الاثنين والثلاثاء، شملت مسيرات للعمال والمزارعين.

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