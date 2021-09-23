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روسيا.. 6 قتلى في تحطم طائرة نقل عمرها 42 عاماً

Category: عربي ودولي

Date: 2021-09-23T15:11:47+0000
روسيا.. 6 قتلى في تحطم طائرة نقل عمرها 42 عاماً

شفق نيوز/ أعلنت وزارة الطوارئ الروسية، اليوم الخميس، أن ستة أشخاص لقوا مصرعهم؛ إثر تحطم طائرة نقل متقادمة من طراز أنتينوف إيه إن-26، في أقصى شرق روسيا، أمس الأربعاء.

وكانت الطائرة، التي تقول وكالة تاس الروسية للأنباء، إنها مملوكة لشركة تقوم بفحوص فنية في مطارات روسيا، ويبلغ عمرها 42 عاما، قد اختفت من على شاشات الرادار، أمس الأربعاء.

وقالت وزارة الطوارئ اليوم، إنها "عثرت على الحطام في منطقة يصعب الوصول إليها، وإن فريق إنقاذ ظل يجوب أرضا شديدة الوعورة لمدة تزيد على خمس ساعات للوصول إليها".

وأضافت الوزارة في بيان صادر عنها: "للأسف، لم ينج أحد من تحطم الطائرة".

وتحسنت معايير سلامة الطيران في روسيا، خلال السنوات الأخيرة، لكن الحوادث ما زالت تقع، خاصة حوادث الطائرات المتقادمة.

وفي تموز/يوليو الماضي، قتل 28 شخصا كانوا على متن طائرة أنتينوف إيه إن-26 ذات المحركين، بعد أن تحطمت في كامتشاتكا بأقصى شرق البلاد.

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