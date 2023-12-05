روسيا وإيران توقعان اتفاقية لمواجهة العقوبات أحادية الجانب

شفق نيوز/ وقع وزيرا الخارجية، الروسي سيرغي لافروف، ونظيره الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، يوم الثلاثاء، اتفاقية حول مواجهة العقوبات أحادية الجانب.

وذكر وكالة "تاس" الروسية أن الاسم الرسمي للوثيقة هو إعلان روسيا الاتحادية وجمهورية إيران الإسلامية بشأن سبل ووسائل مواجهة وتخفيف والتعويض عن العواقب السلبية للإجراءات القسرية أحادية الجانب.

وجرت المحادثات بين لافروف وعبد اللهيان على هامش لقاء وزراء خارجية دول بحر قزوين وهي روسيا وأذربيجان وإيران وكازاخستان وتركمانستان.