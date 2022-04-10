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روسيا وأوكرانيا تنفذان صفقة جديدة لتبادل الأسرى

Category: عربي ودولي

Date: 2022-04-10T14:25:50+0000
روسيا وأوكرانيا تنفذان صفقة جديدة لتبادل الأسرى

شفق نيوز/ أعلنت موسكو وكييف عن تنفيذ عسكرييهما صفقة جديدة لتبادل الأسرى، على خلفية العملية العسكرية الروسية المتواصلة في أوكرانيا.

وأكدت مفوضة حقوق الإنسان الروسية، تاتيانا موسكالكوفا، على قناتها في تطبيق "تيليغرام" اليوم الأحد أن عملية التبادل نفذت مساء يوم أمس وشملت خصوصا أربعة موظفين في المؤسسة الحكومية الروسية للطاقة النووية "روس آتوم" وعددا من العسكريين الروس.

وتابعت: "في ساعات مبكرة من صباح اليوم حطوا في الأراضي الروسية وسوف يلتقيهم قريبا أقاربهم وأهاليهم".

وكانت موسكالكوفا قد أعلنت أمس عن تحرير 14 بحارا من سفينة "آزوف كونكورد" التجارية الروسية التي كانت محتجزة من قبل الجيش الأوكراني في ميناء ماريوبول، بالإضافة إلى عملية تبادل سائقي شاحنات شملت 32 سائقا روسيا و20 أوكرانيا وعددا من مواطني بيلاروس.

من جانبها، أكدت نائبة رئيس الوزراء الأوكراني، إيرينا فيريشوك، إجراء عملية تبادل جديدة يوم أمس (وهي تعد الثالثة منذ بدء النزاع) سلمت خلالها موسكو إلى كييف 26 شخصا منهم 12 عسكريا.

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