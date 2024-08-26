روسيا وأوكرانيا تتبادلان هجمات بالصواريخ والمسيّرات ودوي انفجارات عنيفة في كييف

شفق نيوز/ أفادت تقارير من العاصمة الأوكرانية، يوم الإثنين، بسماع دوي انفجارات عنيفة في كييف، ولم يعرف ما إذا كان سبب ذلك هجوم صاروخي روسي أم بالطائرات المسيرة، في وقت أسقطت الدفاعات الروسية 20 طائرة مسيرة أوكرانية فوق أراضي عدة مناطق روسية خلال الليل.

وأفادت فرانس برس لاحقا بسماع دوي 7 انفجارات على الأقل في كييف صباح الاثنين، في ظل تحذير على مستوى البلاد من هجمات جوية روسية.

وأعلنت قنوات على تلغرام وقوع انفجارات في أجزاء أخرى من البلاد، بما في ذلك مدينة لوتسك، شمال غربي البلاد، حيث أفاد مسؤولون بأن هجوما ألحق أضرارا بمبنى سكني.

وفي وقت سابق، قال الجيش الأوكراني في ساعة مبكرة من صباح اليوم الاثنين إن روسيا شنت هجوما بطائرات مسيرة على كييف، وأضاف أنه وفقا للمعلومات الأولية لم تقع إصابات أو أضرار جراء الهجوم.

من جانبها، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الإثنين، أن منظومات الدفاع الجوي اعترضت وأسقطت 20 طائرة مسيرة أوكرانية فوق أراضي عدة مناطق روسية خلال الليل.

وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان لها: "خلال الليلة الماضية، حاول نظام كييف تنفيذ هجوم إرهابي باستخدام طائرات بدون طيار على أهداف في أراضي الاتحاد الروسي، وقد تم تدمير 20 طائرة بدون طيار أوكرانية واعتراضها بواسطة أنظمة الدفاع الجوي المناوبة"، وفقا لما نقله موقع سبوتنيك الإخباري الروسي.

وأوضحت الوزارة، أن أنظمة الدفاع الجوي "أسقطت 9 مسيرات فوق أراضي منطقة ساراتوف، و3 فوق أراضي منطقة كورسك، و6 مسيرات فوق كل من أراضي مناطق بيلغورود وبريانسك وتولا، ثم طائرتين فوق كل من أراضي أوريول وريازان".

وقال حاكم المنطقة رومان باسورجين على تطبيق تلغرام إن مجمعا سكنيا في مدينة ساراتوف تضرر جراء الحطام المتساقط من طائرات مسيرة دمرتها أنظمة الدفاع الجوي الروسية.

وأضاف "نقلت امرأة إلى المستشفى في حالة خطيرة. الأطباء يبذلون كل ما في وسعهم لإنقاذ حياتها".