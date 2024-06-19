روسيا وكوريا الشمالية توقعان اتفاق شراكة "استراتيجية شاملة"

شفق نيوز/ وقع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، ونظيره الكوري الشمالي كيم جونغ أون، يوم الأربعاء، في العاصمة بيونغ يانغ، اتفاقية ترفع العلاقات بين البلدين إلى مستوى "شراكة استراتيجية شاملة".

وعبر كيم عن "دعمه غير المشروط لكل السياسات الروسية" بما يشمل "دعما كاملا وتحالفا قويا" مع موسكو في حربها مع أوكرانيا، وذلك خلال قمة مع بوتين الذي يزور كوريا الشمالية لأول مرة منذ 24 عاما.

ومن المرجح أن تعيد زيارة بوتين تشكيل العلاقات بين روسيا وكوريا الشمالية الممتدة منذ عقود في وقت يواجه فيه البلدان عزلة دولية، في وقت تراقب كوريا الجنوبية والولايات المتحدة، الزيارة عن كثب وعبرتا عن قلقهما إزاء تنامي العلاقات العسكرية بين البلدين.

ونقلت وكالة الإعلام الروسية عن بوتين قوله في مستهل المحادثات مع كيم "نقدر بشكل كبير دعمكم المستمر والثابت للسياسة الروسية، بما في ذلك ما يتعلق بأوكرانيا"، لافتاً إلى أن روسيا تحارب "سياسة الهيمنة والاستعمار" التي تنتهجها الولايات المتحدة وحلفاؤها منذ عقود.