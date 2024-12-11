روسيا: نحافظ على اتصالات مع جميع القوى السياسية الموجودة حاليا في سوريا

شفق نيوز/ أكدت وزارة الخارجية الروسية، يوم الأربعاء، أن موسكو تحافظ على اتصالات مع جميع القوى السياسية الموجودة حاليا في سوريا.

وأشارت الوزارة في تصريحات، الى "عقد اجتماع لمقر العمليات بشأن أمن المواطنين الروس والمنشآت الروسية في سوريا".

وتأتي هذه التصريحات بعد إسقاط نظام الرئيس بشار الأسد الحليف البارز لروسيا.

واليوم الأربعاء، قال نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف، إن بلاده نقلت الرئيس السوري المخلوع بشار الأسد إلى روسيا بشكل آمن للغاية بعد الإطاحة به في هجوم خاطف شنته الفصائل المسلحة، وفقا لشبكة (إن.بي.سي نيوز).