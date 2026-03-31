لافروف: واشنطن وتل أبيب "تنسفان" الاستقرار وتستغلان الدبلوماسية غطاءً للعدوان على إيران

شفق نيوز - موسكو

اتهم وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، يوم الثلاثاء، الولايات المتحدة وإسرائيل بالسعي للحيلولة دون تطبيع العلاقات بين إيران وجيرانها، داعياً إلى وقف ما وصفه بـ"العدوان غير المبرر" ضد طهران.

وقال لافروف في مؤتمر صحفي عقده بموسكو: "نشهد نسفاً للقواعد والمبادئ الدولية التي وفرت الاستقرار العالمي لعقود"، مبيناً أن استخدام الدبلوماسية كـ"غطاء للتدخل العسكري" أمر غير مقبول وغير نزيه، مشبهاً ما جرى مع إيران بـ"الغدر باتفاقات مينسك".

وكشف الوزير الروسي أن طهران كانت منخرطة في نقاشات لتشكيل "نظام أمني عربي - إيراني" قبل الاعتداءات الأخيرة، مؤكداً أن "إيران لم تعلن حرباً ولكن جرت ضدها حروب"، وذلك وسط تصعيد عسكري غير مسبوق في المنطقة.

كما شدد لافروف على رفض استخدام القوة ضد المدنيين والبنية التحتية سواء في إيران أو دول الخليج، مبدياً استعداد موسكو للوساطة لخفض حدة التصعيد، ولفت إلى أن "هناك من يريد تقاسم الثروات الوطنية في المنطقة" في إشارة إلى واشنطن.

واعتبر لافروف أن الغرب يعيش "أزمة كبيرة" جراء تعطل سلاسل إمداد الطاقة نتيجة الاضطرابات في مضيق هرمز، مؤكداً أهمية دفاع روسيا عن مصالحها الوطنية ودعم الحوارات المتبادلة، محذراً من تفاقم أزمة الشرق الأوسط إلى "صراع أوسع".