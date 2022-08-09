روسيا: أميركا تواصل صب الزيت على النار

قال السفير الروسي لدى الولايات المتحدة إن واشنطن تواصل "صب الزيت على النار" في الصراع الأوكراني، وتقديم مساعدات إضافية منوها بأنها تقترب بذلك من خط خطير في المواجهة مع روسيا

وأضاف السفير أناتولي أنتونوف، في منشور: "تواصل واشنطن صب الزيت على نار الصراع الأوكراني.. وتخصيص مليار دولار إضافي للصراع تؤكد أن الولايات المتحدة لا تنوي الاستماع إلى صوت العقل والمنطق ولن تساهم في التسوية السلمية للأزمة ".

وبحسب السفير، فإن الولايات المتحدة "تنجذب وتنخرط أكثر فأكثر في الصراع، وتقترب من خط خطير في المواجهة مع روسيا".

ولفت أنتونوف إلى أن "مثل هذا الخط لن يقدم أي شيء جيد للسلام والأمن، ولن يؤدي إلا إلى إطالة احتضار النظام الأوكراني".