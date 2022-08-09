سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

أخرى

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

روسيا: أميركا تواصل صب الزيت على النار

Category: عربي ودولي

Date: 2022-08-09T05:21:48+0000
روسيا: أميركا تواصل صب الزيت على النار

قال السفير الروسي لدى الولايات المتحدة إن واشنطن تواصل "صب الزيت على النار" في الصراع الأوكراني، وتقديم مساعدات إضافية منوها بأنها تقترب بذلك من خط خطير في المواجهة مع روسيا

وأضاف السفير أناتولي أنتونوف، في منشور: "تواصل واشنطن صب الزيت على نار الصراع الأوكراني.. وتخصيص مليار دولار إضافي للصراع تؤكد أن الولايات المتحدة لا تنوي الاستماع إلى صوت العقل والمنطق ولن تساهم في التسوية السلمية للأزمة ".

وبحسب السفير، فإن الولايات المتحدة "تنجذب وتنخرط أكثر فأكثر في الصراع، وتقترب من خط خطير في المواجهة مع روسيا".

ولفت أنتونوف إلى أن "مثل هذا الخط لن يقدم أي شيء جيد للسلام والأمن، ولن يؤدي إلا إلى إطالة احتضار النظام الأوكراني".

related

موسكو تتهم كييف بارتكاب مجزرة بحق عشرات الأسرى الأوكرانيين

Date: 2022-07-29 08:42:39
موسكو تتهم كييف بارتكاب مجزرة بحق عشرات الأسرى الأوكرانيين

قوات روسية على مشارف كييف وبودولياك محذرا أوروبا: ستسقطون معنا

Date: 2022-02-24 15:23:50
قوات روسية على مشارف كييف وبودولياك محذرا أوروبا: ستسقطون معنا

الناتو: الصراع في أوكرانيا قد يستمر لسنوات

Date: 2022-06-19 04:38:59
الناتو: الصراع في أوكرانيا قد يستمر لسنوات

دول تعتزم تزويد أوكرانيا بالسلاح

Date: 2022-02-27 05:19:57
دول تعتزم تزويد أوكرانيا بالسلاح

بلينكن: سأتحدث مع لافروف في محاولة أخيرة لتجنّب غزو روسي محتمل

Date: 2022-02-12 08:40:53
بلينكن: سأتحدث مع لافروف في محاولة أخيرة لتجنّب غزو روسي محتمل

الكرملين: فرض حظر على صادراتنا النفطية سيقلب أسواق الطاقة العالمية

Date: 2022-03-05 11:27:09
الكرملين: فرض حظر على صادراتنا النفطية سيقلب أسواق الطاقة العالمية

روسيا تطالب 10 موظفين في السفارة الأمريكية بمغادرة أراضيها اليوم

Date: 2021-04-21 14:29:31
روسيا تطالب 10 موظفين في السفارة الأمريكية بمغادرة أراضيها اليوم

تحطم طائرة نقل عسكرية في روسيا ومقتل طاقمها

Date: 2022-02-24 19:57:47
تحطم طائرة نقل عسكرية في روسيا ومقتل طاقمها