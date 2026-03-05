روسيا: لا اتصالات ثنائية مع اميركا بشأن الأزمة مع إيران

شفق نيوز- موسكو

أكد نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف، يوم الخميس، عدم وجود اتصالات ثنائية مخصصة بين روسيا والولايات المتحدة بشأن الأزمة المرتبطة بإيران.

وقال ريابكوف، لوكالة "سبوتنيك" الروسية، إن "بخلاف ما يجري في المنصات الدولية متعددة الأطراف، وما يتم بحثه ويصل، بما في ذلك إلى العلن، لا توجد مثل هذه الاتصالات المخصصة والثنائية والمحددة بشأن هذا الموضوع".

وتأتي هذه التصريحات في ظل تصاعد التوترات في المنطقة، بعد أن شنّت اميركا وإسرائيل في 28 فبراير/شباط الماضي سلسلة غارات استهدفت مواقع داخل إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، ما خلّف أضراراً كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين، إضافة إلى اغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي وعدد من قادة الحرس الثوري والجيش.

وردّت إيران لاحقاً بشن غارات صاروخية على الأراضي الإسرائيلية، وكذلك على منشآت عسكرية أميركية في الشرق الأوسط، شملت الإمارات وقطر والبحرين والكويت والسعودية، متوعدةً بـ"ردّ غير مسبوق".