روسيا: قلقون على مصير الشعب السوري ولا نريد أن ينتهي به الحال كالعراقيين والليبيين

شفق نيوز/ أبدى وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، يوم السبت، قلقه على مصير الشعب السوري من التطورات الامنية في البلاد، وقال إن موسكو لا تريد أن ينتهي الحال بالشعب السوري كالعراقيين والليبيين.

وقال لافروف في كلمة له من العاصمة القطرية الدوحة وتابعتها وكالة شفق نيوز، إن "هيئة تحرير الشام الإسلامية في سوريا هي جماعة إرهابية، ومن غير المقبول السماح لجماعة إرهابية بالسيطرة على الأراضي في خرق لوحدة أراضي سوريا"، مبيناً أن "موسكو تدعو لحوار بين الحكومة السورية والمعارضة الشرعية".

وأكد أن "سلاح الجو الروسي يساعد الجيش السوري"، داعياً الجميع الى "الاستجابة للدعوة المشتركة لروسيا وإيران وتركيا بوقف الأعمال القتالية في سوريا".