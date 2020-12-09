روسيا قلقة من الطماطم التركية وتدرس حظر توريدها

شفق نيوز/ أبدت الهيئة الفدرالية للرقابة البيطرية والصحة النباتية الروسية "روس سيلخوزنادزور"، يوم الاربعاء، قلقها من الطابع المنهجي لتوريد طماطم ملوثة ومصابة بالعدوى من تركيا.

وقالت الهيئة، إنها قد تنظر في فرض حظر على توريد هذه المنتجات من ولايات تركية أخرى إلى روسيا وبالذات من طرابزون وهاتاي.

وأضافت: "نشعر بالقلق، إزاء الطبيعة المنهجية لإمدادات الطماطم المصابة من تركيا. أثناء فحص الطماطم الطازجة القادمة من جمهورية تركيا، يتم العثور بشكل دوري على إصابتها بحشرات محددة".

والحديث يدور، عن إصابة هذه الطماطم التركية، بـ"يريقات العثث الأمريكي الجنوبي، وتريبس غرب كاليفورنيا. بالإضافة إلى ذلك، تم العثور على فيروسات فسيفساء Pepino، والذبول المرقط للطماطم (الطماطم البرونزية)، والتجاعيد البني لثمار الطماطم".

وقالت الهيئة، إن "المنتجات الملوثة يتم توريدها بشكل رئيسي من ولايتي أنطاليا وإزمير". وكانت الهيئة قد أعلنت في وقت سابق عن بدء فرض حظر على استيراد الطماطم والفلفل المنتج المصدرة من هذه المناطق اعتبارا من 11 ديسمبر.