روسيا: قصف النووي الإيراني سيتسبب في عواقب إشعاعية وإنسانية على الشرق الأوسط والعالم

شفق نيوز/ قالت وزارة الخارجية الروسية، يوم الأربعاء، إن نائب وزير الخارجية الإيراني مجيد تخت روانجي ناقش المفاوضات الجارية بشأن برنامج طهران النووي مع نظيره الروسي سيرجي ريابكوف.

وتناول الجانبان سبل اتخاذ خطوات مشتركة تحقق استقرار الوضع و"تخفف التوتر الذي أججته دول غربية بشكل مصطنع وغير معقول".

وذكرت الوزارة أن من "غير القانوني وغير المقبول" استخدام القوة العسكرية ضد إيران والتهديد بضرب بنيتها التحتية النووية لأن ذلك سيتسبب في "عواقب إشعاعية وإنسانية على نطاق واسع ولا رجعة فيها" على الشرق الأوسط والعالم.

وعرض الكرملين في وقت سابق من العام التوسط بين الولايات المتحدة وإيران التي وقعت روسيا معها معاهدة شراكة إستراتيجية في كانون الثاني/ يناير الماضي.

وفي أول تصريح منذ أن رفضت إيران المفاوضات المباشرة مع الولايات المتحدة، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لشبكة "أن. بي. سي نيوز" في مطلع الأسبوع إن طهران قد تتعرض للقصف ولفرض رسوم جمركية ثانوية عليها إذا لم تتوصل إلى اتفاق بشأن برنامجهاالنووي.