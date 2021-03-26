روسيا عن انتشار الناتو في البحر الأسود: يهدد في المكان الخطأ

شفق نيوز / وعدت وزارة الخارجية الروسية، يوم الجمعة، برد مناسب على تعزيز وجود حلف الشمال الأطلسي (الناتو) في البحر الأسود، مؤكدة أن الحلف بحث عن التهديد في المكان الخطأ.

وقالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، معلقة على مزاعم الناتو بشأن "التهديد الروسي"، إن "موسكو ستأخذ مزاج الحلف في الاعتبار خلال سياستها الخارجية وتخطيطها العسكري".

وفي وقت سابق، قال الأمين العام لحلف الناتو، ينس ستولتنبيرغ، إن الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي لن يستطيعا على انفراد التعامل مع التحديات التي تشكلها روسيا، لذا يتعين عليهما العمل معا.

وأضاف الأمين العام لحلف الناتو، متحدثا في اجتماع وزراء خارجية دول الحلف بمشاركة ممثلي الاتحاد الأوروبي، يوم الأربعاء الماضي: "اليوم سنناقش موضوع "روسيا" بمشاركة السويد وفنلندا ورئيس دبلوماسية الاتحاد الأوروبي. نواجه جميعا نفس التحديات من الجانب الروسي، لا أحد منا يمكنه التعامل بمفرده، لكن معا يمكننا أن نكمل بعضنا البعض".

وكان الحلف، قد اتهم روسيا "بالسلوك العدواني"، وشدد على ضرورة "كبح تصرفات روسيا".