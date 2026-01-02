روسيا عن النووي الإيراني: تنفيذ أي اتفاق مستقبلاً أصبح معقداً

شفق نيوز- موسكو

أكدت الخارجية الروسية، يوم الجمعة، أن ضمان التنفيذ السلس لأي اتفاق مستقبلي حول الملف النووي الإيراني "مهمة معقدة".

وقال أوليغ بوستنيكوف نائب مدير إدارة منع الانتشار والحد من التسلح بالخارجية الروسية، إن "أي تقدم في هذا الصدد سيكون موضع ترحيب، ومع ذلك، كما أظهرت تجربة خطة العمل الشاملة المشتركة، من المهم ليس فقط التوصل إلى اتفاق، ولكن أيضاً ضمان تنفيذه دون انقطاع، مع مراعاة التوازن الدقيق والمتحقق للمصالح. هذه المهمة ليست أقل تعقيداً".

وأضاف أن موسكو تثق بأن تسوية الأزمة حول البرنامج النووي الإيراني هي هدف يمكن تحقيقه تماماً، شريطة توافر الإرادة السياسية الكافية لدى جميع الأطراف المعنية.

وأعرب بوستنيكوف، عن ثقته بأن "دروس الماضي ستؤخذ بعين الاعتبار بعناية، لكن الأهم هو أن يصل الخصوم والمعارضون لإيران أخيراً إلى مرحلة النضج الكافي للتفاوض فعلياً حول الجوانب التي يزعمون أنهم قلقون بشأنها في برنامج إيران النووي السلمي، دون توجيه أو إملاء بروح سياسة الضغط الأقصى الفاشلة والتي فقدت مصداقيتها منذ زمن طويل، ودون محاولات لفرض مطالب تمييزية على طهران".