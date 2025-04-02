روسيا.. سقوط طائرة حربية إستراتيجية ومقتل أحد أفراد الطاقم

شفق نيوز/ أفادت وسائل إعلام روسية، مساء اليوم الأربعاء، بتحطم قاذفة إستراتيجية من طراز "تو - 22 إم 3" في منطقة إيركوتسك بسيبيريا بسبب عطل فني.

ونقلت وكالة "رويترز" عن وكالات أنباء روسية، أن الطائرة سقطت في منطقة مهجورة، وأن أربعة من أفراد الطاقم قد نجوا، ولقي فرد واحد حتفه.

وأظهرت مقاطع فيديو قيل إنها صوّرت في محيط قرية بوريت بمنطقة إيركوتسك حطام قاذفة إستراتيجية روسية من طراز "تو - 22 إم 3" تابعة للقوات الجوية الروسية.

يذكر أن "تو – 22 إم 3" هي آخر نسخة مطورة للقاذفة الحاملة للصواريخ بعيدة المدى "تو – 22 إم" تم تزويدها بمحرك قوي من طراز "إن كا – 25" ونظام مطور للتغذية الكهربائية.

وتسمح تلك النسخة باستخدام الصواريخ "جو–أرض" والقنابل الموجهة في آن واحد.