روسيا: إرهابيون ذوو خبرة في العراق وسوريا انتقلوا إلى أفغانستان

شفق نيوز / تحدث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يوم الأربعاء، عن انتقال ارهابيين من العراق وسوريا إلى أفغانستان، فيما شدد على ضرورة، مراقبة الوضع باستمرار على الحدود.

وقال بوتين، خلال لقاء مع رؤساء أجهزة الاستخبارات لرابطة الدول المستقلة، إن "مقاتلين من ذوي الخبرة يتم استقطابهم من العراق وسوريا إلى أفغانستان، في العمليات العسكرية بشكل نشط".

وأشار إلى أن "هذا الأمر قد يتيح للإرهابيين أن يحاولوا زعزعة استقرار الوضع في الدول المجاورة، بما في ذلك بلدان رابطة الدول المستقلة".

وتابع: "يتوجب مراقبة الوضع على الحدود الأفغانية والاستعداد للرد، لذلك من الضروري رفع مستوى التعاون بين هيئات الاستخبارات لبلدان رابطة الدول المستقلة خاصة لتحييد التهديدات من أراضي أفغانستان".

وشدد الرئيس الروسي، على أن "تراقب الهيئات تطور الوضع عن كثب، وأي تحديات ومخاطر يجب تحليلها، وحساب كيف يمكن أن تؤثر على الأمن في المنطقة المشتركة، وما هي العواقب السلبية التي يمكن أن تسببها على المجال السياسي والاقتصادي والإنساني الدولي، والرد عليها".