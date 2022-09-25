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روسيا.. إحباط هجوم أوكراني بدرونات مفخخة على محطة زابورجيه النووية

Category: عربي ودولي

Date: 2022-09-25T13:43:57+0000
روسيا.. إحباط هجوم أوكراني بدرونات مفخخة على محطة زابورجيه النووية

شفق نيوز/ أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، إحباط محاولات القوات الأوكرانية لضرب أرض محطة زابوروجيه للطاقة الذرية بـ8 مسيرات مفخخة، موضحة أن كل المسيرات أسقطت خارج أرض المحطة.

أفاد بذلك المتحدث باسم الدفاع الروسية إيغور كوناشينكوف، مضيفا أنه في إطار استفزازات نظام كييف المستمرة في منطقة محطة زابوروجيه، أطلقت المدفعية الأوكرانية 59 قذيفة على المناطق السكنية في مدينة إنرغودار والأراضي المجاورة لمحطة الطاقة النووية خلال يوم، قبل أن تقوم المدفعية الروسية بقمع مصادر نيران العدو في الضفة المقابلة لنهر دنيبر".

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