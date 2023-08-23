روسيا.. إحباط هجوم مسيّر أوكراني استهدف موسكو

شفق نيوز / أعلنت وزارة الدفاع الروسية، يوم الأربعاء، إسقاط مسيرة وسط موسكو، واثنتين بمنطقتي موجايسك وخيمكي في ضواحي العاصمة.

وأوضحت الوزارة، في بيان لها، أن "الطائرات المسيرة أطلقتها القوات الأوكرانية"، في محاولة باتت تكرر بشكل شبه يومي لاستهداف موسكو.

وأضافت أن إحدى المسيرات أسقطت بوسائط الحرب الإلكترونية، وارتطمت بمبنى قيد الإنشاء في منطقة مجمع "موسكو سيتي" في العاصمة.

وأعلنت الطوارئ الروسية أن حطام إحدى المسيرات ألحق أضرارا بسطح منزل ومبنى غير سكني في منطقة خيمكي بضواحي موسكو، دون وقوع إصابات.