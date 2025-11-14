روسيا.. إحباط محاولة أوكرانية لاغتيال أحد كبار المسؤولين

شفق نيوز- موسكو

أعلنت هيئة الأمن الفيدرالية الروسية، يوم الجمعة، أنها أحبطت محاولة من الاستخبارات الأوكرانية لاغتيال مسؤول روسي رفيع المستوى.

وذكر الأمن الروسي في بيان له أن الأجهزة الخاصة الأوكرانية جندت 4 أشخاص للتخطيط لعملية الاغتيال، بينهم مهاجر غير شرعي من آسيا الوسطى، وزوجان روسيان من المدمنين على المخدرات ولهما سوابق قضائية، وتم احتجازهم في موسكو.

وأوضح البيان أن الجناة خططوا لتنفيذ تفجير أثناء زيارة المسؤول، الذي لم يذكر اسمه، لقبر أحد أقاربه في مقبرة ترويكوروفسكوي في موسكو، وذلك باستخدام كاميرا فيديو مخبأة في مزهرية زهور.

وفي وسائل الاتصال التي تمت مصادرتها، عثر رجال الأمن على مراسلات بين المحتجزين وضابط استخبارات أوكراني عبر تطبيقي "واتساب" و"سيغنال"، تثبت وجود مؤامرة اغتيال، كما تم العثور على كاميرا مراقبة مموهة على شكل مزهرية استخدمت في التحضير للهجوم الإرهابي، ويمكن بواسطتها التحكم عن بعد ونقل البيانات إلى الخارج، وفقاً للبيان.

كما حذر بيان هيئة الأمن الروسية من أن "النظام الأوكراني الذي يتصرف بتوجيهات من وكالات الاستخبارات الغربية، يعد لارتكاب جرائم مماثلة في مناطق روسية أخرى".