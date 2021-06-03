روسيا: جولة مفاوضات فيينا المقبلة بشأن نووي إيران ستكون الاخيرة

شفق نيوز / أكد مندوب روسيا الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا، میخائيل أوليانوف، يوم الخميس، أن الجولة القادمة من المفاوضات في فيينا "قد تكون الأخيرة" وهي رؤية واقعية.

وذكر أوليانوف، في تغريدة له، أن "الجولة الخامسة من المفاوضات في فيينا لم تحسم وأن التجربة تقول إن في مثل هذه المفاوضات المعقدة لا يمكن التنبؤ بنتيجتها بشكل دقيق ورغم ذلك يبدو أن الجولة القادمة ستكون الأخيرة، نظرا للتقدم الذي حصل في المفاوضات".

وكان مساعد وزير الخارجية رئيس الوفد الايراني في مفاوضات فيينا عباس عراقجي، قد أفاد أمس الأربعاء، بأن الجولة القادمة للمفاوضات يمكن ان تكون الأخيرة.