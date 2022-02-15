روسيا: جزء من قواتنا قرب أوكرانيا بدأت بالعودة إلى قواعدها

شفق نيوز/ أعلنت وزارة الدفاع الروسية، يوم الثلاثاء، أن جزءا من القوات الروسية المنتشرة قرب الحدود مع أوكرانيا، بدأت بالعودة إلى ثكناتها، وذلك في وقت تخشى فيه الدول الغربية من عملية عسكرية وشيكة.

وقال الناطق باسم الوزارة إيغور كوناشينكوف، إن ”وحدات أقاليم الجنوب والغرب العسكرية أنجزت مهمتها وباشرت عمليات التحميل عبر وسائل النقل البرية وسكك الحديد والعودة إلى ثكناتها اليوم“.

ويأتي هذا الإعلان الروسي في وقت يحذر فيه الغرب من أن الغزو الروسي لأوكرانيا ”بات وشيكا“.

وقالت وزيرة الخارجية البريطانية ليز تراس، في حديث لشبكة ”سكاي نيوز“، إنه ”لا يزال من المرجح بشكل كبير أن تغزو روسيا أوكرانيا وقد يكون ذلك وشيكا“.

وأكدت أن الحكومة البريطانية ”في حالة تأهب لأي عمليات سرية خلال الأيام القليلة المقبلة“.

وأشارت إلى أنه ”إذا دخلت القوات الروسية أوكرانيا فسوف يمكنها الوصول إلى العاصمة كييف بسرعة كبيرة جدا“.

من جانبه، قال وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لو دريان، أمس الاثنين، إن ”كل شيء جاهز لقيام القوات الروسية بغزو سريع لأوكرانيا“، متوعدا بأن أوروبا مستعدة لفرض ”عقوبات ضخمة“ إذا حدث ذلك.

وأضاف لو دريان لقناة فرانس 5: ”إذا كان السؤال هو هل هناك عناصر قائمة لشن القوات الروسية هجوما ضخما في أوكرانيا، فعندئذ نعم هذا صحيح. إنه ممكن وبسرعة“.

وتابع أن باريس وحلفاءها يتشاركون هذا التقييم، رغم أنه لم يقل شيئا يشير إلى أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اتخذ هذا القرار.

بدوره، قال الناطق باسم وزارة الدفاع الأمريكية جون كيربي، في تصريح سابق هذا الأسبوع، إن روسيا عززت انتشارها العسكري عند الحدود مع أوكرانيا خلال عطلة نهاية الأسبوع الماضي، رغم إعلان موسكو انتهاء بعض المناورات العسكرية.

وأوضح كيربي لمحطة ”سي أن أن“ التلفزيونية، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ”يتمتع بقدرات واسعة، ويستمر في إرسال قوات إضافية على طول هذه الحدود مع أوكرانيا حتى خلال عطلة نهاية الأسبوع الماضي، ولديه أكثر من مئة ألف جندي“.

وفي السياق، نقلت شبكة ”سي بي أس نيوز“ الأمريكية على لسان مسؤول أمريكي، أمس الاثنين، تأكيده أن روسيا نقلت بعض المدفعية البعيدة المدى وراجمات الصواريخ إلى مواقع إطلاق النار، ما يهدد أوكرانيا بهجوم بات وشيكا بالفعل.

وقال المسؤول إن ”بعض الوحدات الروسية غادرت مناطق تجمعها وبدأت في التحرك إلى مواقع الهجوم“.

وقال مصدران دبلوماسيان أوروبيان إن الولايات المتحدة أبلغت حلفاءها، يوم الجمعة الماضي، بأن أحد السيناريوهات هو أن موسكو قد تشن هجوما يوم الأربعاء.

AFP