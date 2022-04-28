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روسيا: جرائم الحرب في العراق وأفغانستان لا تحظى باهتمام الجنائية الدولية

Category: عربي ودولي

Date: 2022-04-28T05:48:35+0000
روسيا: جرائم الحرب في العراق وأفغانستان لا تحظى باهتمام الجنائية الدولية

شفق نيوز/ رأى رئيس القسم القانوني بالبعثة الدائمة الروسية لدى الأمم المتحدة، اليوم الخميس، أن المحكمة الجنائية الدولية تكاد تكون أداة سياسية وبعيدة عن العدالة.

وقال  سيرغي ليونيدشينكو ، في اجتماع غير رسمي لمجلس الأمن: إن "المحكمة الجنائية الدولية هي تقريبا أداة سياسية وليس لها علاقة بالعدالة".

وأضاف: "اثنان من المنظمين المشاركين باجتماع اليوم وهما الولايات المتحدة وبريطانيا، بذلا قصارى جهدهما لحماية جيشيهما من المحكمة الجنائية الدولية".

وتابع: "لقد طور كلا البلدين تشريعات وقائية. وأدى الضغط السياسي والضغوط المالية وحتى فرض عقوبات شخصية على المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية إلى النتيجة المرجوة".

ولفت إلى أن "التحقيقات في جرائم الحرب التي ارتكبها جنود هاتين الدولتين في العراق وأفغانستان لا تحظى بالأولوية من قبل المحكمة الجنائية الدولية".

وأضاف أن هذا يوضح تماما الدرجة الحقيقية لمدى حيادية وموضوعية المحكمة الجنائية الدولية، فضلا عن نفاق الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، اللتين بدأتا فجأة في دعم المحكمة وضخ ملايين الدولارات فيها، مؤكداً أن "هذا العلاقة تحوّل العدالة إلى مهزلة".

وتأسست المحكمة الجنائية الدولية عام 2002 كأول محكمة قادرة على محاكمة الأفراد المتهمين بجرائم الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب وجرائم الاعتداء.

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