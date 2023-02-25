روسيا توقف ضخ النفط إلى بولندا

شفق نيوز/ أوقف روسيا، يوم السبت، ضخ النفط الى بولندا عبر خط أنابيب "دروجبا"، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية.

ونقلت الوكالة عن مجموعة النفط البولندية العملاقة "أورلن" قولها إن "الجانب الروسي اوقف ضخ النفط إليها عبر خط أنابيب دروجبا بموجب العقد الأخير الساري، والذي كان يغطى نحو 10 بالمئة من احتياجات أورلن".

وفي سياق الحرب الروسية - الاوكرانية، قالت وكالة رويترز، إن الهند أعلنت دعمها لموقف مجموعة الـ20 المطالب بانسحاب روسيا الكامل وغير المشروط من أوكرانيا.

واختتم وزراء مالية مجموعة العشرين اجتماعهم، دون إجماع على الموقف من حرب روسيا على أوكرانيا، بحسب "أسوشيتد برس".