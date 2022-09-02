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روسيا توقف خط إمدادات الغاز الى أوروبا إلى "أجل غير مسمى"

Category: عربي ودولي

Date: 2022-09-02T17:11:27+0000
روسيا توقف خط إمدادات الغاز الى أوروبا إلى "أجل غير مسمى"

شفق نيوز / أعلنت شركة "غازبروم" الروسية، اليوم الجمعة، عن وجود عطل في التوربين الوحيد الذي يعمل في خط أنابيب الغاز وتم إيقافه تماماً عن أوروبا حتى يتم تصحيح الخلل.

وأرسلت الشركة رسالة إلى شركة "سيمنز" حول أعطال محرك خط أنابيب الغاز "السيل الشمالي-1" وضرورة قيامها بإصلاحه.

وفقا لتقارير وكالتي انترفاكس ونوفوستي الروسيتين أن "بهذا العطل فان امدادات الغاز الى أوروبا ستتعطل الى اجل غير مسمى"، فيما بينت أن "العقوبات الغربية المفروضة على روسيا تعرقل أعمال صيانة توربينات "سيمنس" المثبتة على خط أنابيب "السيل الشمالي-1".

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