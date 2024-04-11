روسيا توصي بالامتناع عن السفر إلى منطقة الشرق الأوسط

شفق نيوز/ دعت وزارة الخارجية الروسية، يوم الخميس، المواطنين الروس إلى الامتناع عن السفر إلى منطقة الشرق الأوسط، لا سيما إسرائيل ولبنان إلا للضرورة القصوى.

وقالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، في تصريحات لوكالة "سبوتنيك"، إن الوزارة أوصت بشدة المواطنين الروس بالامتناع عن السفر إلى منطقة الشرق الأوسط، خاصة إسرائيل ولبنان وفلسطين، إلا في حالات الضرورة القصوى.

وأضافت زاخاروفا، "لا يزال الوضع متوترًا في منطقة الشرق الأوسط، والوضع في منطقة الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، وكذلك في منطقة الخط الأزرق بين لبنان وإسرائيل، لا يزال غير مستقر".

وتابعت: "نوصي بشدة المواطنين الروس بالامتناع عن السفر إلى المنطقة، وخاصة إلى إسرائيل ولبنان والأراضي الفلسطينية، إلا في حالات الضرورة القصوى"، مشيرةً إلى أن "الوضع في الأردن مستقر".