روسيا توافق على وقف إطلاق النار مع أوكرانيا

شفق نيوز/ أعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، مساء الخميس، موافقة موسكو على وقف إطلاق النار لمدة 30 يوماً مع أوكرانيا.

وقال بوتين، في تصريحات أوردتها وسائل إعلام روسية، إن "موسكو وافقت على المقترحات بشأن إنهاء الأعمال القتالية، لكنها تنطلق من مبدأ أن ذلك ينبغي أن يؤدي إلى سلام طويل الأمد، ويزيل أسباب الأزمة"، وفق ما نقله موقع "روسيا اليوم".

وأشار بوتين، إلى أن "روسيا تؤيد وقف إطلاق النار لمدة 30 يوماً مع أوكرانيا، لكن السؤال هو كيف سيتم استغلال هذه الفترة".

وأوضح، أنه "من المهم معالجة الأسباب الجذرية للأزمة". مشيراً إلى وجود تفاصيل دقيقة في مسألة الاتفاقية المؤقتة لوقف إطلاق النار، كما طرح سؤالاً حول كيفية مراقبة تصرفات أوكرانيا خلال فترة الهدنة.

ونبه بوتين، إلى أن "أوكرانيا يجب أن تطلب بإلحاح من الأمريكيين وقف إطلاق النار بناء على الوضع على الأرض"، لافتاً إلى أن "القوات الروسية تتقدم على جميع جبهات القتال تقريباً".

وأشار، إلى أن "الوضع في منطقة كورسك تحت السيطرة بالكامل"، مضيفاً أن "مجموعة المقاتلين الأوكرانيين الذين اجتاحوا منطقة كورسك الحدودية يعانون من عزل تام".

كما لفت إلى أن "أوكرانيا قد تستخدم وقف إطلاق النار المؤقت للتعبئة القسرية وإمدادات الأسلحة وعلى وجه الخصوص في مقاطعة كورسك، ومن الضروري تحديد كيفية السيطرة على هذا الأمر".

وأكد بوتين، أن روسيا ستتفاوض حول الخطوات التالية لإنهاء الصراع بناء على الوضع "على الأرض"، مشدداً على أنه "سيتم تنفيذ جميع الخطط العسكرية في مقاطعة كورسك وعلى الجبهات الأخرى".

ومساء الثلاثاء الماضي، وافقت أوكرانيا، على المقترح الأميركي بشأن الهدنة مع روسيا لمدة 30 يوماً، فيما أعربت واشنطن عن أملها بأن توافق موسكو على هذا المقترح أيضاً.