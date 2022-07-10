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روسيا تهدد بهجوم واسع على أوكرانيا وأمريكا تسعى لتغيير موقف الصين من الحرب

Category: عربي ودولي

Date: 2022-07-10T07:41:20+0000
روسيا تهدد بهجوم واسع على أوكرانيا وأمريكا تسعى لتغيير موقف الصين من الحرب

شفق نيوز/ قال مسؤولون إن جنود المقاومة الأوكرانية خاضوا معارك لعرقلة التقدم العسكري الروسي على عدة جبهات في الوقت الذي ضغطت فيه الولايات المتحدة على الصين للانضمام إلى الغرب في معارضة الحرب في أوكرانيا بعد اجتماع غلب عليه التوتر لمجموعة العشرين.

واوضح حاكم خاركيف ان ضربة صاروخية على المدينة الواقعة بشمال شرق البلاد أسقطت ثلاثة جرحى من المدنيين لكن الهجمات الروسية الرئيسية تتركز فيما يبدو إلى الجنوب الشرقي من المدينة وتحديدا في لوجانسك ودونيتسك.

ويشكل الإقليمان اللذان كانا بالفعل تحت سيطرة الانفصاليين الموالين لموسكو قبل الحرب في فبراير شباط منطقة دونباس الصناعية في شرق أوكرانيا. وأبلغ مسؤولون أوكرانيون بوقوع ضربات في كلا الإقليمين اليوم السبت، بينما قالت وزارة الدفاع البريطانية في نشرة دورية إن موسكو تجمع قوات من الاحتياط من جميع أنحاء البلاد قرب أوكرانيا.

وقال بافلو كيريلينكو حاكم إقليم دونيتسك عبر تطبيق تيليجرام إن صاروخا روسيا أصاب بلدة دروزكيفكا الواقعة خلف خط المواجهة وأشار إلى قصف مراكز سكانية أخرى.

كما قال حاكم منطقة لوجانسك سيرهي جايداي عبر تيليجرام "الروس يطلقون النار على طول خط المواجهة بأكمله"، لكنه ذكر لاحقا أن هجوما مضادا للقوات الأوكرانية أصاب مخازن أسلحة وذخيرة روسية وأجبر موسكو على وقف هجومها.

وتنفي روسيا، التي أعلنت بسط سيطرتها على إقليم لوجانسك بالكامل الأسبوع الماضي، استهداف المدنيين.

في نفس الوقت أقال الرئيس فولوديمير زيلينسكي عددا من سفراء بلاده في الخارج. وأعلن زيلينسكي، في مرسوم لم يوضح سبب القرار، إقالة سفراء أوكرانيا لدى ألمانيا والهند والتشيك والنرويج والمجر.

وحث زيلينسكي دبلوماسييه على حشد الدعم الدولي والمساعدات العسكرية لأوكرانيا لإبطاء تقدم القوات الروسية.

وبعدها بساعات، وقع الرئيس الأميركي جو بايدن أمرا بإرسال أسلحة جديدة تصل قيمتها إلى 400 مليون دولار لأوكرانيا، تشمل أربعة أنظمة صاروخية إضافية من طراز هيمارس.

وقال زيلينسكي إن هذا العتاد يمثل احتياجات ذات أولوية. وأضاف على تويتر "هذا ما يساعدنا في الضغط على العدو".

وتعليقا على توريد الأسلحة الجديدة، قالت السفارة الروسية في واشنطن إن الولايات المتحدة تريد "إطالة أمد الصراع بأي ثمن" وتعويض الخسائر العسكرية الأوكرانية.

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