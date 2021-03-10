سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

روسيا تهدد بحجب منصة "تويتر"

Category: عربي ودولي

Date: 2021-03-10T10:14:50+0000
روسيا تهدد بحجب منصة "تويتر"

شفق نيوز/ قالت الهيئة الروسية للرقابة على الاتصالات "روسكومنادزور" يوم الأربعاء، إنها قيدت استخدام موقع تويتر عن طريق إبطاء سرعته، واتهمت منصة التواصل الاجتماعي بالامتناع مرارا وتكرارا عن حذف محتوى محظور.

وهددت الهيئة بحجب الخدمة كلية، وقالت إن هناك أكثر من ثلاثة آلاف تدوينة على الموقع تضم محتوى غير قانوني حتى اليوم الأربعاء.

ويستخدم أنصار المعارض الروسي أليكسي نافالني، الذي أدى سجنه الشهر الماضي إلى احتجاجات في أنحاء البلاد، تويتر وغيره من وسائل التواصل الاجتماعي الأمريكية الأخرى على نطاق واسع.

ولم يرد تويتر حتى الآن على طلب مرسل بالبريد الإلكتروني للتعقيب.

تأتي الخطوة في ظل تزايد مساعي موسكو لفرض سيطرة أكبر على منصات التواصل الاجتماعي الأمريكية والغضب مما تقول السلطات إنه تقاعس عن الالتزام بالقوانين الروسية.

related

بعد اتفاق إنهاء الحرب.. أذربيجان سعيدة وأرمينيا "متألمة"

Date: 2020-11-10 05:53:45
بعد اتفاق إنهاء الحرب.. أذربيجان سعيدة وأرمينيا "متألمة"

روسيا تؤشر "تطوراً خطيراً" في النزاع بين أرمينيا وأذربيجان

Date: 2020-10-01 14:09:34
روسيا تؤشر "تطوراً خطيراً" في النزاع بين أرمينيا وأذربيجان

روسيا تعلن النتائج الأولية للقاح مضاد لكورونا

Date: 2020-07-07 08:39:29
روسيا تعلن النتائج الأولية للقاح مضاد لكورونا

روسيا تسجل أول إصابة بشرية بانفلونزا الطيور

Date: 2021-02-20 15:12:28
روسيا تسجل أول إصابة بشرية بانفلونزا الطيور

"الناتو" يدخل على خط التوتر غير المسبوق في إدلب

Date: 2020-02-28 14:16:12
"الناتو" يدخل على خط التوتر غير المسبوق في إدلب

انتحاري هتف "الله أكبر" وفجر نفسه أمام مبنى الأمن الفيدرالي بروسيا

Date: 2020-12-11 11:33:58
انتحاري هتف "الله أكبر" وفجر نفسه أمام مبنى الأمن الفيدرالي بروسيا

فيروس كورونا يصيب وزيراً روسياً

Date: 2020-08-18 06:15:44
فيروس كورونا يصيب وزيراً روسياً

روسيا تسجل وفيات بكورونا .. ترامب يشكك بأصل الفيروس

Date: 2020-04-18 08:05:32
روسيا تسجل وفيات بكورونا .. ترامب يشكك بأصل الفيروس