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روسيا تهدد باستهداف شحنات الأسلحة الغربية المرسلة إلى أوكرانيا

Category: عربي ودولي

Date: 2022-03-12T13:14:46+0000
روسيا تهدد باستهداف شحنات الأسلحة الغربية المرسلة إلى أوكرانيا

شفق نيوز/ هددت روسيا، يوم السبت، باستهداف شحنات الأسلحة الغربية المرسلة إلى الحكومة الأوكرانية.

وقال نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف، في حوار مع القناة الأولى الروسية، "حذرنا الولايات المتحدة من أن تنظيمها لعمليات ضخ أسلحة من عدد من الدول (إلى أوكرانيا) لا يشكل خطوة خطيرة فحسب بل وخطوة تجعل من قوافل الأسلحة تلك أهدافا عسكرية مشروعة (للجيش الروسي)".

وذكر أن "موسكو حذرت واشنطن من "عواقب قد يجلبها إمداد أوكرانيا على نحو طائش بأسلحة مثل منظومات صاروخية نقالة مضادة للجو وصواريخ مضادة للدبابات"، لافتا إلى أن "واشنطن لا تأخذ هذه التحذيرات الروسية على محمل الجد".

وأكد ريابكوف، "غياب أي مشاورات أو محادثات بين موسكو وواشنطن بشأن الوضع في أوكرانيا حيث تجري روسيا عملية عسكرية حاليا".

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