روسيا تهاجم منشآت طاقة في منطقة أوديسا الأوكرانية

شفق نيوز- موسكو

أعلن حاكم منطقة أوديسا بجنوب أوكرانيا، أوليه كيبر، يوم الجمعة، إن روسيا هاجمت منشآت للطاقة في المنطقة خلال الليل.

وأوضح كيبر، في تصريحات، أن الهجوم تسببت في اندلاع حرائق وانقطاعات للتيار الكهربائي.

كما أشار إلى أن الهجوم الذي جرى بطائرات مسيرة أدى إلى انقطاع الكهرباء عن عدة تجمعات سكنية في المنطقة، حيث تتركز الموانئ البحرية الرئيسية في أوكرانيا.

في المقابل، قالت وزارة الدفاع الروسية، إن أنظمة الدفاع الجوي دمرت 90 طائرة مسيرة أوكرانية فوق عدد من المناطق الروسية وعلى سواحل البحر الأسود خلال ساعات الليل.