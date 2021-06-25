روسيا تهاجم بريطانيا وامريكا وتلوح بخيار عسكري: سندافع عن حدودنا بكل الوسائل

شفق نيوز/ تعهدت موسكو باستخدام "كل ما يتوفر لها من الوسائل، بما فيها العسكرية"، لضمان أمن حدود الدولة، رداً على حادثة خرق مدمرة Defender البريطانية الحدود الروسية قبالة القرم.

واتهم نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف في تصريحات أدلى بها للصحفيين اليوم الجمعة بريطانيا والولايات المتحدة بمحاولة تشويه الحقائق حول حادثة Defender وتأجيج أزمة بتصرفاتها.

وقال: "يحاولون بتصرفاتهم تأجيج الوضع والتسبب فعليا في نشوب نزاع، ما يتناقض تماما مع أعراف القانون الدولي".

ولفت إلى أن البيانات التي نشرتها هيئة الأمن الفدرالية الروسية عن المحادثات التي جرت بين سفينة تابعة لحرس السواحل الروسي وDefender "تضع كل النقاط على الحروف" وتفشل ما وصفه "محاولات خبيثة من بعض المسؤولين الكبار في لندن وممثلين رفيعي المستوى في الإدارة الأمريكية لتشويه جوهر ما حصل". بحسب RT.

وشدد ريابكوف على انتماء القرم إلى قوام روسيا، رغم عدم اعتراف بريطانيا والولايات المتحدة بذلك، قائلا: "هذه هي مياه إقليمية روسية وحدودنا وسندافع عنها بكل الوسائل المتوفرة لنا بينها العسكرية".

وكانت روسيا قالت إنها ألقت قنابل وطلقات تحذيرية في مسار المدمرة البريطانية لإبعادها عن مياه تقول موسكو إنها تابعة لها في البحر الأسود قبالة ساحل القرم.

لكن لندن رفضت الرواية الروسية، وقالت إنها تعتقد أن أيا من هذه الطلقات كانت في إطار تدريبات مدفعية روسية، ونفت إلقاء الجانب الروسي أي قنابل، لكنها أكدت أن مدمرتها أبحرت عبر ما قالت إنها مياه أوكرانية.

وقالت وزارة الدفاع البريطانية في بيان إن السفينة "كانت تقوم بمرور بريء في المياه الإقليمية الأوكرانية بموجب القانون الدولي" وسلكت مسارا معترفا به دوليا في البحر الأسود لدى عبورها من أوديسا إلى جورجيا.

يُذكر أن روسيا ضمت شبه جزيرة القرم من أوكرانيا عام 2014، ولا تزال القوات الحكومية الأوكرانية تقاتل شرق البلاد انفصاليين مدعومين من موسكو في صراع مستمر منذ 7 سنوات تقول كييف إنه تسبب في مقتل 14 ألفا.