روسيا تنفذ عملية انتحارية في معقل أوكراني.. فيديو

شفق نيوز/ فجر عناصر من القوات الروسية أحد المعاقل الأوكرانية المحصنة بواسطة مدرعة "انتحارية" كانوا قد حشوها بنحو 6 أطنان من المتفجرات، الأمر الذي نجم عنه "كرة نارية هائلة" كما أظهر فيديو نشر على مواقع التواصل الاجتماعي وتحدثت عنه وسائل الإعلام الروسية.

فقد ذكرت وزارة الدفاع الروسية، أن عناصر الهندسة العسكرية بالجيش الروسي، فجروا أحد المعاقل الأوكرانية المحصنة بواسطة ناقلة جند مدرعة انتحارية تم اغتنامها في السابق.

وقال قائد فصيلة هندسة عسكرية تابعة لمجموعة القوات "المركز"، إنه تم تكليف الفصيلة بشحن ناقلة جند مدرعة تم اغتنامها في السابق، بالمتفجرات، وبعد ذلك انطلق هو والسائق في هذه الناقلة باتجاه المواقع الأوكرانية.

وأضاف الضابط: "على بعد حوالي 300 متر من العدو، قمنا بتوجيه الناقلة نحو موقع معاد وقفزنا منها لنعود إلى المؤخرة. بقيت للمراقبة، وبعد أن اقتربت العربة مباشرة من مواقع العدو، بمساعدة التحكم اللاسلكي، تم تفجير العبوات الناسفة".

وتابع قائلا: "كان التفجير قويا جدا. كمية المتفجرات كانت كبيرة للغاية، حوالي 3.5 طن من مادة تي إن تي، و5 قنابل من طراز FAB-100.. نتيجة لذلك تكبد العدو خسائر كبيرة"، بحسب ما ذكرت وكالة نوفوستي الروسية للأنباء.

ووفقا لبيان الدفاع الروسية، تم الاستيلاء على مركبة قتالية MT-LB، وقام المهندسون العسكريون الروس بحشوها بالمتفجرات وإرسالها نحو معقل القوات المسلحة الأوكرانية.

⚡️Romanov claims that this video shows a captured Ukrainian tank that is fitted with 6 tons of TNT and sent on “autopilot” in the direction of a Ukrainian position. The tank gets disabled after driving over a mine, then explodes after getting hit with an RPG. pic.twitter.com/uFATcPWdS5