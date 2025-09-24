روسيا تنسحب رسمياً من اتفاقية أوروبية

شفق نيوز- موسكو

وافق مجلس الاتحاد الروسي خلال جلسة عامة على قانون الانسحاب من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.

وجاء في المذكرة التوضيحية: "بسبب عرقلة مجلس أوروبا عملية انتخاب عضو جديد عن الاتحاد الروسي (بسبب انتهاء ولاية العضو السابق) في اللجنة الأوروبية لمنع التعذيب والمعاملة أو العقوبة اللاإنسانية أو المهينة، التي تم إنشاؤها وفقا لأحكام الاتفاقية الأوروبية".

وفيها أيضا "فإن الاتحاد الروسي لم يكن ممثلا في هذه اللجنة منذ ديسمبر 2023، وليس لديه القدرة على المشاركة الكاملة والفعالة في عمل هذه الآلية الرقابية، وقد تم تجاهل الطلبات المقدمة بشلة ضمان تمثيل الاتحاد الروسي في اللجنة الأوروبية، على الرغم من مبدأ التعاون المنصوص عليه في الاتفاقية الأوروبية".

وتم توقيع الاتفاقية الأوروبية المناهضة للتعذيب وغيرها من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة في 26 تشرين الثاني/ نوفمبر 1987، والبروتوكولين رقم 1 ورقم 2 الملحقين بها في 4 تشرين الثاني/نوفمبر 1993، نيابة عن الاتحاد الروسي في مدينة ستراسبورغ في 28 شباط/ فبراير 1996.