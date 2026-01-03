روسيا تندد بالهجوم الأميركي على فنزويلا وتطالب بجلسة طارئة لمجلس الأمن

شفق نيوز- موسكو

أدانت وزارة الخارجية الروسية، يوم السبت، التدخل العسكري الأميركي في فنزويلا، مؤكدةً أن الذرائع التي قدّمتها الولايات المتحدة "غير صحيحة".

وذكرت الوزارة، أن عمل الولايات المتحدة المسلح العدواني ضد فنزويلا يسبب قلقاً عميقاً واستنكاراً، مؤكدة أهمية عقد جلسة طارئة لمجلس الأمن الدولي بعد هجوم الولايات المتحدة على فنزويلا.

وأضافت أن "الذرائع التي قدمتها واشنطن لتبرير مثل هذه الإجراءات غير مقبولة"، مبينة أنه "يجب ضمان حق فنزويلا في تحديد مصيرها بشكل مستقل دون تدخل عسكري خارجي".

وأكدت الخارجية الروسية، تضامنها مع الشعب الفنزويلي ودعم مسار قيادته البوليفارية.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب، اعتقال الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، عقب الضربات الجوية على البلاد.

ودخلت فنزويلا فجر اليوم السبت، على خط تصعيد عسكري مفاجئ بعدما هزّت انفجارات متتالية العاصمة كراكاس، في وقت تحدثت فيه الحكومة عن هجوم أميركي استهدف مواقع مدنية وعسكرية في أكثر من ولاية.