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روسيا تلوح باستهداف الأقمار الصناعية الأمريكية

Category: عربي ودولي

Date: 2022-10-27T05:46:38+0000
روسيا تلوح باستهداف الأقمار الصناعية الأمريكية

شفق نيوز/ أعلن نائب مدير شؤون الحد من الأسلحة وحظر الانتشار النووي في الخارجية الروسية قنسطنطين فورونتسوف أن الأقمار الصناعية الأمريكية قد تصبح أهدافاً مشروعة لضربها إن استخدمت بالنزاع في أوكرانيا.

وأضاف فورونتسوف خلال اجتماع اللجنة الأولى للجمعية العامة للأمم المتحدة: "نريد أن نركز على منحى خطير للغاية تجلى بوضوح في مسار الأحداث في أوكرانيا. نحن نتحدث عن استخدام الولايات المتحدة وحلفائها لمكونات البنية التحتية المدنية في الفضاء، بما في ذلك التجارية منها في النزاعات المسلحة"، بحسب ما نقلته قناة "آر تي" الروسية مساء الأربعاء.

وأضاف: "قد تصبح البنية التحتية شبه المدنية هدفاً مشروعاً لضربها. ونتيجة لأعمال الغرب، فإن الأنشطة الفضائية السلمية والعمليات الاجتماعية والاقتصادية في العالم، والتي تعتمد عليها رفاهية الناس في المقام الأول في البلدان النامية، معرضة لمخاطر غير مبررة".

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