روسيا تكشف عن عملية استخبارية لدرء "تهديد أمريكي"

شفق نيوز/ كشف مدير الاستخبارات الخارجية الروسية، سيرغي ناريشكين، يوم الخميس، عن تصدي الأجهزة المختصة في أذربيجان وروسيا بشكل مشترك، لتهديد أمني صادر عن الجانب الأمريكي.

وقال ناريشكين في تصريحات صحفية، إن رجال مخابرات البلدين أحبطوا مؤخرا بجهود مشتركة "تهديدا استفزازيا" من الأمريكيين ضد دبلوماسي روسي، دون ذكر مزيد من التفاصيل.

جاء تصريح ناريشكين بعد زيارة رسمية قام بها خلال يومي الأربعاء والخميس إلى باكو، حيث التقى الرئيس الأذبيجاني إلهام علييف وأجرى مباحثات مع قادة هيئة الاستخبارات الخارجية وجهاز أمن الدولة في أذربيجان، حسب بيان صدر عن الاستخبارت الخارجية الروسية اليوم الخميس.

وأشار البيان إلى أنه خلال لقاءات ناريشكين في باكو "تم التأكيد على أن الأجهزة الخاصة الروسية والأذربيجانية تحمل على عاتقها مسؤولية متزايدة في كشف المخططات العدائية للهياكل الإرهابية الدولية في الوقت المناسب"، كما أنها تولي أهمية خاصة لـ"تحديد التطلعات العدائية لأجهزة المخابرات الغربية التي تهدف إلى تقويض الاستقرار السياسي الداخلي في دولتينا" .

وقال ناريشكين للصحفيين اليوم إن وفد الاستخبارات الخارجية الروسية "يجري مباحثات مهنية مع الجانب الأذربيجاني فيما يتعلق بقضايا أمن الدولة"، وأضاف أن الرئيس علييف استقبله الأربعاء وبحثا "جوانب كثيرة من التعاون بين بلدينا فضلا عن عدد من القضايا المتعلقة بالأجندة الدولية".