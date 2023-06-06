روسيا تقر بمقتل 71 جندياً وتدمير عشرات الدبابات بهجوم اوكراني "فاشل"

شفق نيوز/ عدّ وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو، اليوم الثلاثاء، إن 71 جنديا روسيا قتلوا فيما وصفه بالهجوم الأوكراني "الفاشل" في الأيام الماضية.

وقال شويجو في بيان نشرته وزارة الدفاع على "تيليغرام" أنه جرى تدمير 15 دبابة روسية وتسع عربات مدرعة خلال القتال.

ونقل البيان عن شويجو قوله "أكرر أن العدو لم يحقق أهدافه ومني بخسائر فادحة".

واتهم شويجو أوكرانيا بتفجير سد كاخوفكا الضخم في إطار خطة لإعادة انتشار وحدات من منطقة خيرسون القريبة للقيام بعمليات ضد القوات الروسية.

وقال بيان لوزارة الدفاع الروسية، وقعه شويجو، إن تفجير السد والفيضانات الناتجة عنه تهدف إلى منع روسيا من الهجوم بالقرب من خيرسون بينما يسمح لأوكرانيا "بنقل الوحدات والمعدات من جبهة خيرسون إلى منطقة العمليات الهجومية".

وفي المقابل اعتبر أوليكسي دانيلوف، أمين مجلس الأمن القومي والدفاع الأوكراني، أن ما حدث "مرحلة جديدة من العدوان الروسي.. أظهرت روسيا هدفها الحقيقي (وهو) تدمير أوكرانيا وقتل الأوكرانيين وتدمير الاقتصاد".

وفي واشنطن، قال مسؤول في إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، الثلاثاء، إن الولايات المتحدة "قلقة للغاية" بعد تفجير السد الذي تسيطر عليه روسيا في أوكرانيا، وتحاول معرفة المزيد عن التأثيرات المحتملة لذلك.