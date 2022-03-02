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روسيا تقر بمقتل نحو 500 من جنودها في حرب أوكرانيا وتحدد خسائر كييف

Category: عربي ودولي

Date: 2022-03-02T18:47:37+0000
روسيا تقر بمقتل نحو 500 من جنودها في حرب أوكرانيا وتحدد خسائر كييف

شفق نيوز/ أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، مقتل 498 جندياً روسياً خلال الحرب مع أوكرانيا التي شنتها موسكو الخميس الماضي.

وقال المتحدث باسم الوزارة إيغور كوناشينكوف في تصريحات صحفية، إن "1597 من العسكريين الروس أصيبوا بجروح أثناء العملية".

وأضاف، "أما الخسائر في صفوف كتائب القوميين وأفراد القوات المسلحة الأوكرانية تتجاوز 2870 قتيلا وحوالي 3700 جريح، إضافة إلى أسر 572 عسكريا أوكرانيا".

ولفت كوناشينكوف الى أن "القوات الروسية تواصل توجيه ضربات إلى مواقع البنية التحتية العسكرية في أوكرانيا، موضحا أن ذلك أسفر عن تدمير 1533 موقعا بينها 54 مركز قيادة ونقطة اتصالات تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، و39 منظومة مضادة للجو من طرازات "إس-300" و"بوك إم-1" و"أوسا"، إلى جانب إلى 52 محطة رادار".

وبين أن "العملية أسفرت عن تدمير 47 طائرة عسكرية على الأرض وإسقاط 13 طائرة في الجو، إضافة إلى 484 دبابة وآلية مدرعة أخرى، و63 راجمة صواريخ و217 مدفعا ميدانيا، و336 قطعة من العربات العسكرية الخاصة و47 طائرة مسيرة". 

الطوق على ماريوبول

وذكر كوناشينكوف أن "تقدم قوات جمهورية لوغانسك الشعبية أسفر عن سيطرتها على عدة بلدات جديدة، فيما أتمت مجموعة القوات التابعة لجمهورية دونيتسك الشعبية طوق الحصار حول مدينة ماريوبول على ساحل بحر آزوف".

وشدد المتحدث الروسي على أن "القوات الروسية تتخذ التدابير لضمان سلامة السكان المدنيين في أوكرانيا، بما في ذلك في مدينة ماريوبول حيث قام أفراد "كتائب القوميين الذين بنشر المدرعات ووسائل المدفعية، بما في ذلك راجمات الصواريخ، داخل أحياء سكنية".

وأوضح أنه "بإمكان سكان المدينة مغادرتها عبر ممر آمن تم فتحه بالاتجاه الشرقي، مضيفا أن الممرات المماثلة جرى فتحها لضمان خروج الراغبين من السكان من العاصمة كييف ومدينة خاركوف الكبيرة (شرق البلاد)".

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