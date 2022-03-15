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روسيا تفرض عقوبات على الرئيس الامريكي ووزيري الخارجية والدفاع

Category: عربي ودولي

Date: 2022-03-15T15:37:17+0000
روسيا تفرض عقوبات على الرئيس الامريكي ووزيري الخارجية والدفاع

شفق نيوز/ أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الثلاثاء عن إدراج رئيس الولايات المتحدة جو بايدن ووزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن على قائمة العقوبات.

وأوضحت الوزارة في بيان مساء اليوم، أن "فرض العقوبات الشخصية الروسية ضد قادة أمريكيين وأشخاص متصلين بهم جاء "ردا على سلسلة عقوبات غير مسبوقة، بما فيها تلك التي تحظر دخول كبار مسؤولي روسيا الاتحادية إلى أراضي الولايات المتحدة".

وأضاف البيان أن "قائمة الأشخاص المحظور عليهم دخول روسيا تضم اعتبارا من اليوم 15 مارس، وبناء على مبدأ التعامل بالمثل، الرئيس جو بايدن ووزير الخارجية أنتوني بلينكن ووزير الدفاع لويد أوستن ورئيس هيئة الأركان المشتركة مايك ميلي ومسؤولين كبار آخرين".

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